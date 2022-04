Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:





Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (28.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Der weltweit führende Hersteller von Mikro-Wechselrichtern, Enphase Energy, habe überraschend gute Zahlen vorgelegt. Das habe auch die SolarEdge-Aktie beflügelt. Das israelische Unternehmen werde seine Zahlen am Montag veröffentlichen. Vieles deute jetzt darauf hin, dass sie ähnlich positiv wie bei Enphase Energy ausfallen könnten. Die Aussichten für Erneuerbaren Energien seien hervorragend. Der jüngste Kursrutsch bei SolarEdge biete daher eine sehr gute Gelegenheit, relativ günstig eine der Top-Aktie aus der Solarbranche zu kaufen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.04.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:232,35 EUR -1,71% (28.04.2022, 18:09)