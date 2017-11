Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

31,98 Euro -3,73% (27.11.2017, 12:59)



Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

USD 37,95 -4,41% (27.11.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker Symbol SolarEdge-Aktie Deutschland:

2ED



Ticker Symbol SolarEdge-Aktie Nasdaq:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Corp.:



SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (27.11.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Analyst Vishal Shah von der Deutschen Bank:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Vishal Shah von der Deutschen Bank die Aktien von SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) nur noch zu halten zu halten.Im aktuellen Aktienkurs von SolarEdge Technologies Corp. sind nach Ansicht der Analysten von Deutsche Bank die Aussichten auf eine starke Umsetzung der Geschäftsidee in Solar- und Nicht-Solar-Segmenten voll umfänglich berücksichtigt.Das Industrievolumen in 2018 könnte für eine negative Überraschung sorgen. Spekulationen wegen eines zunehmenden Konkurrenzdrucks durch Huawei dürften in den kommenden Quartalen zunehmen.Analyst Vishal Shah glaubt, dass bei den Konsensprojektionen für 2018 nur begrenztes Aufwärtspotenzial vorhanden ist.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:32,00 Euro -3,66% (27.11.2017, 12:07)