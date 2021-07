ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen rund 4.700 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.



Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.de. (26.07.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).Mit den Q2-Zahlen habe die Software AG umsatz- und ergebnisseitig positiv überraschen können. So habe der Umsatz entgegen den Erwartungen um +6,6% y/y wieder zulegen können, nachdem die Erlöse vier Quartale in Folge rückläufig gewesen seien. Auch die Ergebnisentwicklung sei deutlich besser als erwartet verlaufen (z.B. Nettoergebnis (Non-IFRS): +43,3% auf 40,4 (Vj.: 28,2; Analystenprognose: 19,2; Marktkonsens: 20,5) Mio. Euro). Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sowie die Zielsetzungen für 2023 seien bestätigt worden. Jost habe seine EPS-Prognose für 2021e auf 1,08 (alt: 1,03) Euro leicht erhöht. Für 2022e prognostiziere er unverändert ein EPS von 1,41 Euro.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,76 Euro) von <10% bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Software AG-Aktie. Das Kursziel werde von 37 Euro auf 42 Euro angehoben. (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:40,42 EUR -1,08% (23.07.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Software AG40,70 EUR +0,74% (26.07.2021, 09:02)