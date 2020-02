Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

34,45 EUR -1,01% (06.02.2020, 15:08)



Tradegate-Aktienkurs Software AG

34,40 EUR -0,15% (06.02.2020, 14:42)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet ihren Kunden "Freedom as a Service". Die Software AG denkt Integration weiter, stößt Unternehmenstransformation an und ermöglicht schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit sich Unternehmen mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Man gibt einem die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Die Software AG öffnet Datensilos und macht Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass ihre Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.



Die Software AG beschäftigt über 4.700 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2018 einen Umsatz von 866 Millionen Euro.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.softwareag.de (06.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Emil Jusifov vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Darmstädter Softwareherstellers Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) unter die Lupe.Der gestrige Kapitalmarkttag des Softwareherstellers habe für regelrechte Begeisterung gesorgt. Die Software AG-Aktie habe sich vollständig von den herben Kursverlusten erholt, welche durch die schwachen Quartalsergebnisse verursacht worden seien.Im Rahmen des Kapitalmarkttages habe das Management seinen Aktionären in den Jahren 2021 bis 2023 ein Umsatzziel von einer Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Hierzu solle 2020 im Rahmen der Unternehmensstrategie Helix eine starke Wachstumsdynamik, bestehend aus einer Symbiose von mehreren miteinander kooperierenden Unternehmenssäulen (Vertrieb, Marketing, Abo-Modell, Unternehmenskultur und Partnerschaften), aufgebaut werden.Der Chart des MDAX-Titels sende wieder deutliche Erholungssignale aus. Die wichtige 50-Tage-Linie sei wieder geknackt worden. Zuletzt sei auch ein neues Jahreshoch bei 34,90 Euro erreicht worden. Sollte demnächst ein nachhaltiger Ausbruch über die wichtige Widerstandszone bei 34 Euro gelingen, dann dürfte von der Software AG-Aktie eine weitere Erholungsrally zu erwarten sein.Der Kapitalmarkttag habe gezeigt, dass sich die Darmstädter auf dem richtigen Weg befinden würden. Die Kosten für den Konzernumbau würden zwar weiterhin auf die Margen der Software AG drücken, mittel- bis langfristig könnte sich der Umbau jedoch lohnen und sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Software AG-Aktie: