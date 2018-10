Tradegate-Aktienkurs Software AG

37,08 EUR +0,08% (09.10.2018, 22:26)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro. (10.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktie könnte weiter abfallen - ChartanalyseDie Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) befindet sich seit einem Hoch bei 49,80 EUR aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei sie zunächst auf 38,58 EUR zurückgefallen. Anschließend sei es zu einer mehrere Monate andauernden Seitwärtsbewegung gekommen. Am Freitag sei der Wert allerdings unter 38,58 EUR gerutscht. Am Montag sei es zu weiteren Abgaben auf 36,56 EUR gekommen. Gestern habe eine Gegenbewegung eingesetzt.Mit dem Bruch der Marke bei 38,58 EUR sei es in der Software AG zu einem mittelfristigen Verkaufssignal gekommen. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen bis 34,53 EUR und später sogar 29,27 EUR abfallen. Eine vorherige Erholung in Richtung 38,58 EUR würde das Chartbild nicht verbessern, erst eine stabile Rückkehr über 38,58 EUR. In diesem Fall könnte es zu einer Erholung bis 40,06 oder sogar 44,50 EUR kommen. (Analyse vom 10.10.2018)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:37,10 EUR +0,87% (09.10.2018, 17:35)