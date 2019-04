Wie gehe es weiter? Mit dem IPO der Mobilfunktochter Softbank, der Emission einer milliardenschweren Anleihe und dem Börsengang von Uber habe Masayoshi Son das Vertrauen der Investoren gewonnen. Nach seiner Berechnung besitze die Softbank-Aktie zusätzliches Potenzial von 40 Prozent.



DER AKTIONÄR meine: Anleger, die investiert seien, sollten die Gewinne laufen lassen. Wer den Einstieg bislang verpasst hat, sollte schwächere Phasen zum Einstieg nutzen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Softbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Softbank-Aktie:

94,30 EUR +1,13% (29.04.2019, 13:19)



ISIN Softbank-Aktie:

JP3436100006



WKN Softbank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol Softbank-Aktie Deutschland:

SFT



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften gehören unter anderem SoftBank Mobile Corp., SoftBank BB Corp., SoftBank Telecom Corp. und SoftBank Commerce & Service Corp. Die Tochterunternehmen SoftBank Mobile Corp. und SoftBank BB Corp. werden zum 01.12.2015 verschmelzen. Mit Sprint ist SoftBank außerdem als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (29.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von Martin Weiß, leitender Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softbank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Softbank-Gründer Masayoshi Son sei ein Zahlenmensch und als solcher hasse er es, wenn eine Rechnung nicht aufgehe. Während einer Präsentation Anfang Februar habe er sich über die Bewertung seines Unternehmens beklagt, die zu jener Zeit 84 Milliarden Dollar betragen habe. Seither sei die Softbank-Aktie um 32 Prozent gestiegen.Dabei sei der Wert leicht zu ermitteln, habe Son gesagt, der auf Anteile an Alibaba, ein paar Mobilfunkunternehmen, etlichen Tochtergesellschaften und den 100-Milliarden-Dollar schweren Vision Fund (u.a. ARM Holdings, Uber) verwiesen habe.Ziehe man von den Vermögenswerten (230 Mrd. Dollar) die Nettoschulden (36 Mrd. Dollar) ab, käme Softbank auf einen "fairen" Wert von 194 Milliarden Dollar.Dass Firmenchefs mit der Börsenbewertung oft unzufrieden seien, sei nichts Neues. Was die Softbank besonders macht: Offensichtlich scheinen die Anleger zunehmend der Sichtweise des Multimilliardärs und Fans von Albert Einstein zu folgen, so Martin Weiß von "Der Aktionär".DER AKTIONÄR habe den Titel erstmals Ende November 2018 zum Kauf empfohlen, habe mit dem Timing jedoch danebengelegen - das Papier sei ausgestoppt worden. Seit Anfang April befinde sich die Softbank erneut auf der Empfehlungsliste, auch, weil der bevorstehende Börsengang des US-Fahrdienstleisters Uber den Japanern die Gelegenheit für einen lukrativen (Teil-) Exit biete.Seit der jüngsten Empfehlung notiere die Softbank-Aktie rund 5 Prozent im Plus.