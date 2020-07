Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SoftBank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Der durch die SoftBank Group kontrollierte Vision Fund erwäge die Platzierung der Anteile am indischen Digital-Versicherer Policybazaar. Das Unternehmen könnte mit 3,5 Mrd. US-Dollar bewertet werden, so mit der Sache vertraute Kreise. Der Kandidat könnte bis zum Sommer 2021 an die Börse kommen.Policybazaar, das neben SoftBanks Vision Fund I auch Tencent Holdings und Tiger Global Management als Ankerinvestoren an Board habe, sei eine schnell wachsende Plattform für Versicherungen aller Art und das erste indische Digitalunternehmen mit mehrfachem Milliarden-Potenzial. Weiterer Investor sei die Temasek aus Singapur mit etwa 15 Prozent Anteil. Policybazaars CEO Yashish Dahiya sehe für das IPO eine Erstnotiz an der Börse Mumbai, ein Zweitlisting solle an einer ausländischen Börse angestrebt werden.Momentan erlaube die Regierung in New Delhi keine zweite Notierung eines Finanzunternehmens im Ausland. Doch Dahiya hoffe, dass bis zum IPO das Recht geändert und so Policybazaar einer deutlich breiten Investorenbasis zugänglich gemacht werden könne.Indien sei neben China der am stärksten wachsende Versicherungsmarkt. Die neue Mittelschicht ist offen gegenüber dynamischen und digitalen Angeboten. Policybazaars Riesenpotenzial kommt vor allem durch die Nachfrage nach Kapitalleben- und Vorsorgeprodukten, da hier das Rentensystem zu schwach aufgestellt ist, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2020)