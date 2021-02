Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Das erste IPO im Jahr 2021 an der Frankfurter Börse sei ein voller Erfolg gewesen: Die Auto1-Aktie, ausgegeben zu 38 Euro, sei mit einem Kurs von 55 Euro auf der Handelsplattform Xetra in den regulären Börsenhandel gestartet. Anleger, die die Papiere im Vorfeld gezeichnet hätten, würden sich über einen Gewinn von 45% freuen. Doch wieviel Potenzial habe die Auto1-Aktie jetzt noch?Dank dem fulminanten Börsendebut sei Auto1 mittlerweile mehr als 11 Mrd. Euro schwer und damit mehr wert als die MDAX-Konzerne Commerzbank, HUGO BOSS und K+S zusammen. Allerdings scheine die Frage, ob die Bewertung der SoftBank-Beteiligung gerechtfertigt sei, durchaus berechtigt.Auto1 habe das Rad nicht neu erfunden: Das Unternehmen sei laut eigenen Angaben Europas größter Gebrauchtwagengroßhändler. Das durchschnittliche Rohergebnis je verkauften Auto habe für den zum 30. September 2020 beendeten neun Monatszeitraum bei 597 Euro gelegen. Zudem werde das Unternehmen aller Voraussicht nach auch in den nächsten zwei Jahren noch nicht profitabel wirtschaften. Darüber hinaus falle das Angebot der Plattform Autohero eher spärlich aus.Kurzfristig scheine das weitere Aufwärtspotenzial aber begrenzt: Derzeit werde Auto1 zu einem geschätzten 2021er-KUV von 3,4 gehandelt. Auf Basis des Ausgabepreises habe das 2021er-KUV noch bei 2,3 gelegen.Langfristig sei Auto1 ein Kandidat für den MDAX. Nach dem erfolgreichen Börsengang sollten Anleger zunächst einen Kursrücksetzer abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2021)