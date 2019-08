ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (14.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von der DZ BANK:Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine französische Universalbank und in den Bereichen Retail Banking, Firmenkundengeschäft, Investment Banking sowie im Asset und Wealth Management tätig, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Regional operiere Société Générale in Europa, Russland und Afrika. Société Générale habe im zweiten Quartal ein bereinigtes EBT (Gewinn vor Steuern) von ca. 1,7 Mrd. Euro berichtet und damit die Erwartungen deutlich um über 11% geschlagen. Die Nettoerträge seien erwartungsgemäß auf 6,3 Mrd. Euro (-2%) gesunken. Das Nettoergebnis sei auf 1,05 Mrd. Euro (-13%) eingebrochen, der Markt habe aber mit noch schwächeren Zahlen gerechnet. Das Ergebnis habe den Konsens folglich dennoch um rund 14% übertroffen. Die operative Kostenbasis sei hingegen auf 4,2 Mrd. Euro (-3%) gefallen. Das Management senke im Zuge der Umstrukturierung die Mitarbeiterzahl um 1.800 Stellen und reduziere kapitalintensive Geschäftsbereiche wie z.B. Rohstoffhandel.Der Restrukturierungsplan der Société Générale habe bereits zu 0,6 Mrd. Euro Kostenreduktionen geführt, eine weitere Milliarde solle 2020 folgen. Die angekündigten und geplanten Verkäufe von Geschäftsfeldern zur notwendigen Verbesserung der Kapitalquoten dürfte die Ertragskraft der Bank belasten.Die Analysten der DZ BANK erachten daher einen gewissen Bewertungsabschlag gegenüber der Vergleichsgruppe für angebracht. Die Bank mache dennoch Fortschritte bei der Kapitalquote und auf der Kostenseite. Der derzeitige Abschlag sei daher momentan zu hoch. (Analyse vom 13.08.2019)Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:21,58 EUR -1,73% (14.08.2019, 14:22)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:21,65 EUR -3,26% (14.08.2019, 15:10)