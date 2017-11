Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

43,38 EUR -0,28% (16.11.2017, 17:38)



ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist ein europäisches Finanzunternehmen, das Privatkunden- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Vermögensverwaltung anbietet. Das Finanzinstitut betreibt unter den Namen Société Générale und Crédit du Nord zwei sich ergänzende Vertriebsnetzwerke. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören sowohl klassische Bank- und Investmentservices für Privat- und Geschäftskunden als auch spezielle Finanzservices und Versicherungsangebote wie Lebens-, Fahrzeug- und Immobilienversicherungen. Société Générale beschäftigt in 66 Ländern über 145.000 Mitarbeiter. (16.11.2017/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalystin Brigitte Martineau-Trauner von der Landesbank Baden-Württemberg:Brigitte Martineau-Trauner, Aktienanalystin der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum fuer die Aktie des Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Das Nettokonzernergebnis sei in den ersten neun Monaten 2017 mit 2,7 Mrd. EUR um 21% geringer ausgefallen als im Vorjahr, obwohl die Bank von einer nahezu halbierten Risikovorsorge profitiert habe. Das Nettoergebnis der Corporate- und Investment-Banking-Sparte sei vor allem wegen des wenig volatilen Umfeldes im Aktien- und Fixed Income-Handel um 13% eingebrochen, das französische Privatkundengeschäft wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase um 9%. Dagegen habe die Sparte internationale Privatkunden und Finanzdienstleistungen um 25% zugelegt, und zwar in allen Regionen und Geschäftsarten. Auch in Russland sei wieder Gewinn erwirtschaftet worden.Gleichzeitig würden allerdings zahlreiche Einmaleffekte das Ergebnis verzerren, darunter eine 963 Mio. EUR Strafzahlung an die Libyan Investment Authority (LIA) und weitere Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten (600 Mio. EUR), die damit insgesamt 2,2 Mrd. EUR erreichen würden. Im Vorjahr sei hingegen ein einmaliger Gewinn aus dem Verkauf der VISA-Anteile angefallen. Die Kreditqualität habe sich verbessert. Die NPL-Quote liege nun bei 4,5%. Die Bank könne auf eine stabile einlagenbasierte Refinanzierung zurückgreifen (Kredite/Einlagen-Verhältnis: 104%), allerdings bleibe sie wegen hoher Tradingassets (48% der Bilanzsumme) vom Kapitalmarktfunding abhängig. Die Quote für das harte Kernkapital CET1(volle Anwendung der Basel-3-Regeln) sei seit Jahresbeginn 2017 leicht auf 11,7% gestiegen.Brigitte Martineau-Trauner, Aktienanalystin der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), bestätigt ihre "halten"-Empfehlung für die gemessen an der Peergroup eher günstig bewertete Société Générale-Aktie. Das Kursziel belasse sie bei 50,00 EUR. (Analyse vom 16.11.2017)Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:43,41 EUR -0,57% (16.11.2017, 17:16)