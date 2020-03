Der Ping, wofür er steht

Diese Zahl steht für die Zeit, die Ihre Daten benötigen, um auf dem Server anzukommen. Dies gilt natürlich auch für den umgekehrten Weg, denn die Daten kommen anschließend mit der entsprechenden Reaktion auf Ihr Spielverhalten vom Server zurück auf Ihren PC oder Ihre Konsole. Wenn Sie mit einem Ping von 100 spielen, dann werden Ihnen die Aktionen der anderen Spieler mit einer zeitlichen Verzögerung von einer Zehntelsekunde angezeigt. Bei der Angabe Ihres Ping handelt es sich daher um eine ganz konkrete Zeitspanne und je größer diese ist, desto verheerender können die Auswirkungen sein.



Was ist ein guter Ping-Wert?

Gerade bei Spielen, deren Spielgeschehen auf Aktionen und deren Reaktionen beruhen, ist ein besonders niedriger Ping-Wert empfehlenswert. Sollte sich dieser unter 50 befinden, sind Sie allerdings im Regelfall gut auf die anstehende Schlacht oder Ihr Match vorbereitet. Besonders gut wäre allerdings ein Ping von 10 bis 30. Aber Vorsicht, haben Sie Ihren Ping bereits auf diesen Wert verringert und es machen sich noch immer keine positiven Auswirkungen bemerkbar, dann liegt dies nicht an Ihnen. Sie können eben nur Ihren eigenen Ping optimieren und nicht den Ihres Gegenspielers. Ist dessen Ping deutlich höher, dann werden Sie Ihren verbesserten Ping-Wert nicht groß spüren.



Was kann ich tun, um meinen Ping zu reduzieren?

Ob es überhaupt nötig ist, Ihren Ping zu reduzieren, oder ob sich dieser bereits auf einem guten Niveau bewegt, können Sie online mit Tests wie diesem herausfinden. Sollte ein solcher Test keinen zufriedenstellenden Ping-Wert aufweisen, können Sie eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen, um diesen zu verbessern.



Verzichten Sie für Ihr Online Gaming auf eine WLAN-Verbindung. Ein direkt mit Ihrem Modem verbundenes LAN-Kabel kann Ihren Ping bereits deutlich reduzieren. Ein Auge sollten Sie zudem auf Ihre sonstigen PC-Aktivitäten halten, zumindest für den Zeitraum des Spiels. Unterbrechen Sie alle automatischen Downloads und verzichten Sie auf Video-Streams. Kurzum, alles, was Ihre Internetverbindung belastet, sollte während des Spielens unterbunden werden.



Gewöhnen Sie sich zusätzlich an, bevor Sie mit Ihrem Match beginnen, alle anderen Programme Ihres PCs zu schließen. Manche können nämlich die lästige Angewohnheit haben, selbstständig in bestimmten Zeitabständen eine Internetverbindung aufzubauen und genau das kann wiederum Ihren Ping erhöhen. Eine weitere Maßnahme Ihren Ping zu reduzieren besteht darin, nur einige Ports Ihres Routers freizugeben. Um welche es sich dabei im Einzelnen handelt, können Sie beim Hersteller des jeweiligen Spiels in Erfahrung bringen. (12.03.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nichts ist für Online Spieler wichtiger, als die eigene Ping-Rate zu reduzieren. Manche Spieler sind geradezu versessen darauf, ihren Ping so niedrig wie nur möglich zu halten. Im Grunde ist dieser Ansatz auch richtig, es kommt jedoch immer auf das jeweilige Spiel an. Wenn man eine Partie Schach spielt oder Slot Spiele im Internet ausprobiert, dann spielt der Ping hierfür eine eher untergeordnete Rolle.Ganz anders sieht es jedoch bei den sogenannten Ego-Shootern oder bei Sportspielen aus. Hier geht es buchstäblich um jede Sekunde und Leben oder Sterben hängt eben nicht nur von Ihrer Reaktionszeit, sondern auch von Ihrer Internetverbindung und damit letztendlich auch von Ihrem Ping ab. Wenn Sie sich nun fragen, was der Ping überhaupt ist, dann ist dieser Artikel ebenfalls an Sie gerichtet. Wir möchten Ihnen nämlich nicht nur dabei helfen, durch eine niedrigere Ping-Rate zu einem besseren Spieler zu werden, sondern erklärn Ihnen auch, was der Wert bedeutet und warum er so wichtig ist.Wenn Sie die Leidenschaft für Online Spiele für sich entdeckt haben, dann werden Sie die Bezeichnung Ping vermutlich bereits auf Ihrem Bildschirm entdeckt haben. Nämlich dann, wenn Ihnen die verfügbaren Server aufgelistet werden. Unter Ping können Sie nun eine Zahl sehen und diese Zahl sollten Sie richtig einschätzen können, bevor wir uns den Optimierungsmöglichkeiten widmen.