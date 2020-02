Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ), die andere Aktie aus dem überschaubaren Bereich "Socials", habe ein Nutzerwachstum von 13%. Wer also in diesem Bereich noch Wachstum suche, der orientiere sich jetzt plötzlich an der zuvor vergessenen Twitter-Aktie. Stephan Heibel denke, genau das sei der Hauptgrund, warum einige Anleger Facebook derzeit verkaufen würden. Twitter-Zahlen würden für den 6. Februar erwartet. Nach den Facebook-Zahlen sei die Messlatte für Twitter nun recht niedrig aufgehängt.



Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) wachse wie ein Startup: Das Umsatzwachstum betrage 14%, der Gewinn springe um 38% an. Die Microsoft-Cloud Azure sei sogar um 62% angesprungen, Microsoft erobere Marktanteile von Google und von Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866). Anlegern gefalle das, die Aktie springe um 3% an. Microsoft unter CEO Satya Nadella gehöre zu den wenigen Tech-Konzernen, die ihren Zenit schon mal überschritten hätten und nun eine zweite Erfolgsstory schreiben würden.



Mit einem KGV 2021 von 27 sei das Gewinnwachstum von 18% in den Augen von Stephan Heibel weiterhin günstig bewertet. Genau wie Facebook habe auch Microsoft bewertungstechnisch noch Luft nach oben.



APPLE FEIERT IPHONE 11, SERVICES & WEARABLES



Auch Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) habe Zahlen vorgelegt und auch Apple habe den Skeptikern ein Schnäppchen schlagen können. Durch alle Bereiche seien Rekorde vermeldet worden. Wearables, worunter die Apple Watch am Arm ihres Autors genauso gezählt werde, wie die AirPods, seien gefragte Weihnachtsgeschenke gewesen. Dienstleistungen hätten sich zu einem nennenswerten Geschäft entwickelt und zu aller Überraschung habe das iPhone 11, dessen wesentliche Weiterentwicklung "nur" eine längere Batterielaufzeit sowie eine bessere Kamera gewesen seien, den Geschmack der Konsumenten einmal mehr getroffen.



Auch Apple sei mit einem KGV 2021e von 20 in meinen Augen noch immer nicht zu teuer, denn der Gewinn wachse mit 12% p.a.



Wir haben also Apple, Microsoft und Facebook als drei der vier Tech-Giganten, die bereits über eine Billionen US-Dollar wert sind, so Stephan Heibel von "Heibel-Ticker". In den Augen von Heibel hätten alle drei gute Zahlen vorgelegt, bei Facebook gebe es jedoch noch Interpretationsunterschiede, denn die Aktie sei erst einmal ausverkauft worden.



Was hätten diese drei Aktien mit dem Handelsstreit zu tun? Was mit dem Coronavirus? Und was hätten sie mit dem Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump zu tun? Das seien die drei wesentlichen Stories, die in den USA die Schlagzeilen dominieren und an den Finanzmärkten für Angst und Schrecken sorgen würden. Diese drei Tech-Giganten hätten mit diesen Themen jedoch herzlich wenig am Hut.



VARTA IM LANDEANFLUG



VARTA (ISIN DE000A0TGJ55/ WKN A0TGJ5) beliefere Apple mit den Knopfbatterien für die AirPods. Ihr Autor schwöre seit nunmehr zwölf Jahren auf die schnurlosen Kopfhörer von Sennheiser, doch die neuen AirPods Pro, die Stephan Heibel in den Weihnachtstagen mal ausgetestet habe, würden erstmals das Klangvolumen von normalen Kopfhörern in Ohrstöpsel bringen. Urteil: Wenn neue Kopfhörer fällig würden, seien die AirPods Pro eine brauchbare Alternative.



Die Aktie von VARTA sei seit dem Börsengang Ende 2017 von 20 auf zwischenzeitlich 127 Euro angesprungen: Die ganze Welt werde mit VARTA-Knopfbatterien ausgestattet. VARTA baue dafür neue Fabriken.



Doch seit Anfang Januar habe diese Erfolgsstory Kratzer erhalten, die Aktie zumindest sei um 30% auf nunmehr nur noch 78 Euro eingebrochen. Für Stephan Heibel zeige sich hier, dass Batterien eben doch ein Massenprodukt seien, die von Wettbewerbern ebenfalls angeboten werden könnten. VARTA habe einen sprunghaft angestiegenen Bedarf befriedigen können, doch mittelfristig würden sich weder Wachstumsrate, noch Gewinnmarge halten lassen.



AMAZON PRIME ROCKT



Amazon Prime sorge für volle Kassen, denn kostenfreie Lieferung und diverse Streamingdienste würden immer mehr Kunden in den Prime-Service locken. Der Umsatz von Amazon sei um 21% angesprungen, der Gewinn sei um 60% höher ausgefallen, als von Analysten erwartet. Die Aktie sei am 31.01. um 10% angesprungen. Amazon sei damit nun das vierte US-Hightech-Unternehmen, das über eine Billionen US-Dollar wert sei (neben Apple, Google und Microsoft).



Mit -3,5% habe es den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) letzte Woche besonders hart getroffen. Das möge an der starken Exportorientierung, aber auch an den Coronavirusfällen in Bayern liegen. Wie dem auch sei, so habe es den Anschein, als nehme man hierzulande die Gefahr deutlicher wahr als anderswo.



Die Umlaufrendite, die sich in den vergangenen Monaten langsam aus dem negativen Bereich nach oben gearbeitet habe, sei wieder zurückgefallen: Anleger würden die vermeintliche Sicherheit der Bundesanleihen suchen.



Auch der Goldpreis sei angestiegen und besser noch, der Bitcoin sei um 13% angesprungen. Den Bitcoin müsse man nicht mal anfassen, um ihn zu übertragen oder kaufen. (Ausgabe 5 vom 31.01.2020) (03.02.2020/ac/a/m)







