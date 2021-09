Offizieller Standpunkt von CIO Ulrich Stephan: "Kryptowährungen sind weder durch einen Währungsraum und dessen Wirtschaftskraft gedeckt noch durch Gold. Es gibt keine einheitliche Regulierung. Manchmal fallen die Handelsplattformen aus."



Inoffiziell: Die Deutsche Bank biete keine Dienstleistungen im Kryptobereich an. Aber sie prüfe das Angebot einer Custody-Plattform für institutionelle Investoren. Schon vergangenes Jahr habe die Deutsche Bank einen "Proof of Concept" für ein solches Angebot erbracht. Weitere Pilotprojekte sollten im Gang sein - und möglicherweise wolle sich die Deutsche Bank Drittanbietern öffnen.



Goldman Sachs



- Krypto-Dienstleistungen: Handel mit Krypto-Derivaten

- Krypto Executives: Mathew McDermott, Head Digital Assets, Mary Rich, Head Digital Assets Wealth Management



Offizieller Standpunkt: "Nachdem wir verschiedene Bewertungsmethoden analysiert und unser Modell für die strategische Asset Allokation angewendet haben, sind wir zum Schluss gekommen, dass Kryptowährungen für ein diversifziertes Kundenportfolio nicht in Frage kommen." (aus einem Report an Wealth-Management-Kunden im vergangenen Juni)



Inoffiziell: Während Goldman Sachs noch immer unentschieden scheine, ob Wealth-Management-Kunden ein Krypto-Angebot erhalten sollten, habe die Investmentbank mit verschiedenen Ankündigungen für Furore gesorgt: Im Mai habe ein Crypto Desk die Arbeit aufgenommen mit dem Handel von Bitcoin-Derivaten. Geplant gewesen sei, den Handel auf Optionen und Futures von Ether auszudehnen wie auch Bitcoin-ETF anzubieten. Im Sommer habe das Asset Management bei der SEC ein Gesuch für einen DeFi- und Blockchain-ETF eingereicht. CEO David Solomon verfolge eine klare Technologie-Strategie, was der Glaubwürdigkeit von Goldman Sachs im Krypto-Bereich nütze.



J.P. Morgan Chase



- Krypto-Dienstleistungen: Handel mit Futures, selektives Angebot im Wealth Management

- Krypto Executives: Mary Erdoes, CEO Asset und Wealth Management



Offizieller Standpunkt von CEO Jamie Dimon (Aussage vom vergangenen Mai): "Ich bin kein Bitcoin-Fan. Mir ist Bitcoin egal, es interessiert mich nicht. Allerdings sind unsere Kunden daran interessiert - und ich sage meinen Kunden nicht, was sie zu tun haben."



Inoffiziell: Dimon habe nie einen Hehl daraus gemacht, was er von Bitcoin halte. Gleichzeitig sei J.P. Morgan nun die US-Großbank, die mit fünf Fonds von Grayscale und Osprey im Wealth Management das breiteste Krypto-Angebot habe, weil es "Kunden wollen", wie Erdoes gesagt habe. In der Investmentbank handle J.P. Morgan mit Krypto-Futures.



Morgan Stanley



- Krypto-Dienstleistungen: Handel mit Derivaten, selektives Angebot im Wealth Management

- Krypto Executives: Andrew Peel, Head Digital Asset Markets und andere



Offizieller Standpunkt von CFO Jonathan Pruzan: "Wir spürten großes Interesse von Privatkunden, die Zugang zu dieser neuen Anlageklassen wollten. Das versuchen wir zu ermöglichen. Steigt das Interesse weiter, werden wir mit Regulatoren und anderen zusammenarbeiten, um angemessene Dienstleistungen anbieten zu können."



Inoffiziell: Morgan-Stanley-CEO James Gorman habe sich bereits im Jahr 2017 von seinen Wall Street-Kollegen unterschieden, indem er den Krypto-Boom mit "das ist mehr als eine Modeerscheinung" kommentiert habe. Inzwischen sei Morgan Stanley wohl die in Kryptomärkten am stärksten präsente US-Großbank. Sie habe im vergangenen April als erste ihren Privatkunden Zugang zu Bitcoin-Fonds geboten und sei früh in den Derivate- und Futures-Handel eingestiegen.



Anders als die allermeisten Wealth Manager beurteile Morgan Stanley Kryptowährungen durchaus als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios. Der größte Wealth Manager der USA habe mit einer Reihe von hochrangigen Managern eine Arbeitsgruppe gebildet, die divisionsübergreifend an Strategien für die weitere Anwendung von Kryptowährungen im Wealth und im Asset Management arbeite. Was Morgan Stanley - aus regulatorischen Gründen - auch noch nicht mache, seien die Aufbewahrung und der Handel von Kryptowährungen.



UBS



- Krypto-Dienstleistungen: Keine

- Krypto Executives: Nicht bekannt



Offizieller Standpunkt von CEO Ralph Hamers: "Wir sind der Meinung, dass Kryptos weiterhin eine unreife Anlageklasse sind. Wir bieten das Thema nicht aktiv an."



Inoffiziell: Beobachter würden sagen, solange Ex-Bundesbanker Axel Weber Verwaltungsratspräsident der UBS sei, werde die Bank keine Krypto-Dienstleistungen anbieten. Gleichzeitig könne es sich der größte Wealth Manager der Welt wohl nicht leisten, Kunden woanders hinzuschicken, sollten diese Interesse an Bitcoin haben. Inoffiziell dürfte die UBS Execution-Services anbieten. Kürzlich habe die Bank sogar einen sogenannten "Head of Digital Assets" ernannt, der im Asset Management tätigt sei. Auf Nachfrage habe es geheißen, der Titel sei etwas irreführend. Es ginge darum, die Blockchain für Anwendungen im Fondsgeschäft zu testen.



Wells Fargo



- Krypto-Dienstleistungen: Selektives Angebot im Wealth Management

- Krypto Executives: Darrell Cronk, President Wells Fargo Investment Institute, Laura Fontana, Head Blockchain Innovation



Offizieller Standpunkt von CEO Charlie Scharf: "Wir folgen den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden mit einem großen Vorbehalt: Alles muss den regulatorischen Bestimmungen entsprechen."



Inoffiziell: Wells Fargo habe im vergangenen Dezember noch verlauten lassen, die Bank habe keine Empfehlungen zu Krypotwährungen und Kunden sei es nicht erlaubt, Krypto-Konten bei der Bank zu halten. Schon im April 2021 habe CEO Scharf bei der Aktionärsversammlung gesagt, Wells Fargo habe intern einige Aktivitäten im Krypto-Bereich aufgenommen. Wenig später habe es geheißen, Wells Fargo plane aktiv gemanagte Krypto-Strategien für qualifizierte Investoren. Im Sommer habe die US-Bank ein Krypto-Angebot für Privatkunden lanciert. Grundsätzlich seien Kryptos eine Anlagemöglichkeit für interessierte Kunden. (24.09.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit waren Bitcoin, Ethereum & Co. an der Wall Street verpönt und wurden nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert, so die Experten von "FONDS professionell".Doch auch unter den Kunden der Großbanken steige seit einiger Zeit die Nachfrage nach Krypto-Produkten. Daher würden mittlerweile auch die Top-Banken über eine Strategie für digitale Anlagen verfügen.Das Schweizer Fachportal "Finews" habe ein Dossier des "Business Insider" zusammengefasst, das zeige, wie es die zehn Big Player an der Wall Street (offiziell und inoffiziell) mit Kryptos so halten würden.Im Folgenden wie die großen Geldhäuser mit dem Thema Kryptowährungen umgehen würden:- Krypto-Dienstleistungen: Handel mit Futures- Krypto Executives: COO Tom MontagOffizieller Standpunkt von CEO Brian Moynihan: "Wir beobachten die Märkte um zu verstehen, was auf der Investment- und auf der Transaktionsseite läuft, wie sich die Interessen der Kundschaft entwickeln und ob wir unsere Position überdenken müssen."Inoffiziell: Mit Tom Montag habe die Bank of America einen mächtigen Krypto-Befürworter in der Konzernleitung und seit Anfang dieses Jahres habe sich die strikt ablehnende Haltung des Bankriesen etwas aufgeweicht. Seit diesem Sommer dürften einige wenige Kunden der Bank of America mit Crypto Futures handeln. Tom Montag werde allerdings Ende dieses Jahres in Pension gehen.- Krypto-Dienstleistungen: Keine- Krypto Executives: Nicht bekanntOffizieller Standpunkt von CEO Jes Staley: "Kryptowährungen sind für uns eine Herausforderung, weil sie auf der einen Seite einen innovativen Charakter haben und für technologische Verbesserungen im Finanzsystem sorgen können. Auf der anderen Seite besteht das Risiko, dass Kryptowährungen für Aktivitäten gebraucht werden, mit denen eine Bank nichts zu tun haben will."Inoffiziell: An den Aussagen von Staley aus dem Jahr 2018 habe sich nichts geändert. Im Gegenteil: Barclays sei noch strikter geworden. Diesen Sommer habe Barclays Kundentransaktionen in Richtung der Krypto-Plattform Binance blockiert.- Krypto-Dienstleistungen: Handel mit Futures- Krypto Executives: Alex Kriete und Greg Girasole, Co-Heads Digital Assets, Itay Tuchman, Forex-ChefOffizieller Standpunkt von Forex-Chef Itay Tuchman: "Wir haben keine Angst, etwas zu verpassen, weil Kryptos sich weiter etablieren werden. Es handelt sich hier nicht um einen Wettlauf zum Mond, es gibt Raum für mehr Anbieter."Inoffiziell: Citigroup sei nicht unter den ersten Großbanken gewesen, die sich an Kryptos gewagt hätten, doch habe sie zuletzt mit verschiedenen Initiativen für die meisten Schlagzeilen gesorgt - beispielsweise mit dem Start des Future-Handels und dem geplanten Aufbau eines Crypto Desks in London. Die neue CEO Jane Fraser habe allerdings auch gesagt, Citigroup bewege sich mit größter Vorsicht in diesem neuen Bereich.- Krypto-Dienstleistungen: Keine- Krypto Executives: Nicht bekanntOffizieller Standpunkt von CEO Thomas Gottstein (im Interview mit Bloomberg-TV): "Wir waren bislang sehr vorsichtig wegen des Geldwäschethemas und wegen Bedenken zur Nachhaltigkeit. Bitcoin wird allerdings definitiv nicht mehr verschwinden. Wir sind aber nicht aktiv und bieten keine Bitcoin-Konten an. Wir beobachten den Markt. Wir glauben an die Blockchain-Technologie und sind diesbezüglich sehr fokussiert."Inoffiziell: Es seien keine Krypto-Aktivitäten der CS bekannt. Doch sei die Haltung Gottsteins zu dem Thema deutlich offener jene seines Vorgänger Tidjane Thiam. Die Credit Suisse habe derzeit allerdings andere Probleme, als sich an ein mit Risiken behaftetes Geschäft zu wagen.- Krypto-Dienstleistungen: Keine- Krypto Executives: Nicht bekannt