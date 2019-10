Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

13,18 Euro -0,36% (07.10.2019, 12:44)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 14,55 +0,21% (07.10.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(07.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Brian Nowak vom Investmenthaus Morgan Stanley in Bezug auf die Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nunmehr zu einer Gleichgewichtung.Die Analysten von Morgan Stanley räumen ein, die Fähigkeiten von Snap Inc. bei der Umsetzung der kommunizierten Strategie im bisherigen Jahresverlauf unterschätzt zu haben.Verschiedene neue Produkte und Angebote würden die Wissensbasis von Werbepartnern und Agenturen verbessern, was wiederum steigende Werbebudgets zur Folge haben.Analyst Brian Nowak spricht von einem zunehmenden Vertrauen in die Fokussierung des Managements auf Kostensenkungen und eine Verbesserung der Effizienz.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel von "underweight" auf "equal-weight" hoch und heben das Kursziel von 14,00 auf 17,00 USD an.Börsenplätze Snap-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Snap-Aktie:13,31 Euro +0,53% (07.10.2019, 14:00)