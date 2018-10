Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

6,39 Euro -1,69% (09.10.2018, 15:22)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 7,48 +/- 0,00% (09.10.2018, 15:28, vorbörslich)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(09.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Michael Nathanson von MoffettNathanson:Laut einer Aktienanalyse vertritt Michael Nathanson, Analyst vom Investmenthaus MoffettNathanson, in Bezug auf die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weiterhin eine neutrale Haltung.Trotz eines internen Memos von CEO Evan Spiegel hinsichtlich des möglichen Erreichens eines positiven Free Cash flows und der Profitabilität in 2019 bleiben die Analysten von MoffettNathanson skeptisch.Snap Inc. gehe rasch das Geld aus. Bis zur Mitte oder gegen Ende des Jahres 2019 werde sich Snap frisches Kapital besorgen müssen, so die Einschätzung des Analysten Michael Nathanson.Angesichts gesenkter Prognosen zum Wachstum der täglich aktiver Nutzer und des durchschnittlichen Umsatzes je Nutzer seien die Umsatzprojektionen nach unten korrigiert worden. Die Twitter-Aktie repräsentiere aber einen Titel der sich noch besser zum Verkauf eignet.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von MoffetNathanson den Titel unverändert mit "neutral" ein, senken aber das Kursziel von 8,00 auf 6,50 USD.Börsenplätze Snap-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Snap-Aktie:6,40 Euro +0,79% (09.10.2018, 13:56)