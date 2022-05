NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

14,28 USD +11,65% (25.05.2022, 17:01)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (25.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Das Papier der Snapchat-Mutter sei am Dienstag nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung um satte über 40% eingebrochen. Der Kurssturz bei Snap habe auch die anderen Branchenwerte und Technologieaktien mit nach unten gezogen. Das Ausmaß der negativen Kursreaktion sei aber klar übertrieben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.05.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:13,586 EUR +13,84% (25.05.2022, 17:15)