Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

49,99 EUR +5,20% (23.04.2021, 09:15)



XETRA-Aktienkurs Snap-Aktie:

50,04 EUR +2,61% (23.04.2021, 09:10)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

57,05 USD -2,14% (22.04.2021)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das soziale Netzwerk Snap habe nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2021 präsentiert. Die Aktie reagiere mit kräftigen Kursgewinnen.In Q1 habe der bereinigte Verlust pro Aktie des Unternehmens bei 0 Cent gelegen. Erwartet worden seien von den Analysten 6 Cent pro Aktie. Der Nettoverlust habe bei 287 Millionen Dollar gelegen. Die Erlöse seien im Vorjahresvergleich um 66 Prozent auf 770 Millionen Dollar geklettert. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer habe bei 2,74 Dollar (erwartet: 2,72 Dollar) gelegen. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer habe um 22 Prozent auf 280 Millionen gesteigert werden können.Das Unternehmen erwarte für das Q2 ein Umsatzwachstum von 80 bis 85 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer solle bei 290 Millionen liegen. Zudem gehe Snap beim EBITDA von minus 20 Millionen Dollar oder Break-even aus.Der CEO von Snap van Spiegel habe unterstichen, dass die Zahl der Android-Nutzer in Q1 zum ersten Mal über der Zahl der iOS-Nutzer gelegen habe. Das sei ein bedeutender Meilenstein, welcher den Wert von Snaps Investition in die Entwicklung der Android-Applikation hervorhebe.Investierte lassen unverändert die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: