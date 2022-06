Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Technologie- und Social Media-Unternehmen. Zu den Produkten zählt der Instant-Messaging-Dienst SnapChat. Mit der App lassen sich Fotos verschicken, die sich nach kurzer Zeit wieder von selbst löschen. Neben der App produziert Snap auch eine tragbare Kamera, sogenannte Spectacles, in Form einer Sonnenbrille. Snap bezeichnete sich selbst als Kamera-Firma. (10.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Anleger würden wieder nervöser, da die Inflation weiterhin steige. Somit könnten die Notenbanken gezwungen sein, die Zinsen noch schneller zu erhöhen. Von diesem Schritt würden besonders Tech-Unternehmen wie Snap getroffen. Auch Goldman Sachs setze radikal den Rotstift an und senke das Kursziel für die Snap-Aktie von 60 auf 25 USD, stufe sie jedoch weiter mit "buy" ein.Der Chart der Snap-Aktie zeige deutlich, wie schwer die Anleger die Probleme und damit die Zukunft des Social Media-Unternehmens einschätzen würden. In den vergangenen 12 Monaten habe die Aktie über 80% an Wert verloren. Immerhin ein kleiner Trost: Das Kursziel von Goldman Sachs mit 25 USD entspreche vom aktuellen Niveau ein Gewinnpotenzial von rund 86%.Bei der Snap-Aktie sei aktuell wenig zu holen, Anleger würden sich im großen Stil weiter zurückziehen. Daher sei auch von einem Neuanstieg aktuell abzuraten. Interessierte Anleger sollten warten, bis sich ein nachhaltiger Boden bei der Snap-Aktie gebildet habe, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: