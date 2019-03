Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

9,56 Euro +0,84% (21.03.2019, 14:13)



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

9,55 Euro -0,10% (21.03.2019, 14:30)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 10,94 +2,92% (20.03.2019, 21:01)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (21.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Snap habe seit dem Börsengang einiges einstecken müssen. Die Aktie habe in der Spitze über 80% verloren und "Der Aktionär" habe in zahlreichen Artikeln von einem Investment abgeraten. 2019 drehe die Snap-Aktie aber und habe sich in nur drei Monaten verdoppelt.Die Kursrally der Snap-Aktie sei v.a. auf die fundamentale Entwicklung des US-Konzerns zurückzuführen. Nach der Veröffentlichung der Q4-Zahlen sei die Aktie um 21% nach oben geschossen und habe den Startpunkt für eine Turnaround-Rally markiert.Bewerte man die Snap-Aktie fundamental, könne man keinesfalls von einem Schnäppchen sprechen. Das KUV von 9,5 für die nächsten zwölf Monate sei im Vergleich zum profitablen Konkurrenten Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) (KUV 19: 6,5) sogar eher als teuer zu bewerten. Insbesondere wenn man die vergleichbaren Umsatzwachstumsraten in Betracht ziehe. Facebook sei im vergangenen Quartal um 30 Prozent gewachsen - die Erlöse von Snap seien um 36% gestiegen.Zudem würden unterschiedliche charttechnische Indikatoren nach der 100%-Rallye die Snap-Aktie als überkauft ausweisen. So bewege sich der Relative-Stärke-Index in den vergangenen Wochen zwischen 70 und 80 Punkten.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: