NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 14,22 +5,18% (21.10.2019, 17:05)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelspattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(21.10.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse rechnet der Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die Analysten der Credit Suisse heben nach positiven Rückmeldungen aus der Branche ihre Prognosen zum Werbegeschäft an. Snap Inc. beginne die These umzusetzen, die zu Zeiten des Börsengangs geherrscht habe.Es bestehe Potenzial für ein über den Erwartungen liegendes Wachstum der Nutzerzahlen. Snap repräsentiert nach Ansicht von Analyst Stephen Ju ein knappes Gut, das Werbepartnern Zugang zu einer jüngeren Generation biete.In ihrer Snap-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das "outperform"-Votum und setzen das Kursziel von 20,00 auf 21,00 USD herauf.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:12,68 Euro +3,19% (21.10.2019, 16:54)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:12,75 Euro +5,30% (21.10.2019, 17:08)