NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 19,71 -3,14% (20.02.2018, 17:21)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(20.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Mark May von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Mark May, Analyst der Citigroup, die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nunmehr zu verkaufen.Das Neudesign der Snapchat-App könnte langfristige für positive Effekte sorgen, so die Citigroup-Analysten. Allerdings sei es möglich, dass der sprunghafte Anstieg negativer Berichte seit der Neugestaltung zu einem Rückgang der Nutzerzahlen und der Nutzung führen könnten. Damit wären nachteilige Auswirkungen auf die finanzielle Performance verbunden.Analyst Mark May befürchtet zudem, dass die Umstellung der Werbetools die Preise unter Druck setzen könnte.Außerdem gehöre die Snap-Aktie auf Basis der Umsatzmultiple zu den teuersten Werten innerhalb des Coverage-Universums.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und kürzen das Kursziel von 18,00 auf 14,00 USD.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:15,98 Euro -2,86% (20.02.2018, 17:04)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:16,01 Euro -3,29% (20.02.2018, 17:09)