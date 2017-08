Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA standen gestern u.a. die Aktien der Einzelhändler im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für eine Enttäuschung habe Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP), der Betreiber der Foto-App Snapchat, gesorgt. Das Unternehmen habe mit seinen Zahlen die Erwartungen nicht erfüllen können. Im nachbörslichen Handel habe die Aktie um fast 17% tiefer tendiert.In Europa habe heute in der Früh innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) sein Halbjahresergebnis vorgelegt. Die von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) abgespaltene Firma habe hierbei die Konsensschätzung für Gewinn und Umsatz in etwa treffen können. Außerdem sei der Ausblick bestätigt worden. (11.08.2017/ac/a/m)