XETRA-Aktienkurs Snap-Aktie:

45,92 EUR -0,36% (13.01.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

55,78 USD -1,19% (13.01.2021, 17:40)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Ticker-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Ticker-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Während Facebook Twitter und Alphabet (Google) ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) im Moment mit Rücksetzern zu kämpfen hätten, habe die Snap-Aktie heute auf einem neuen Rekordhoch geöffnet. Der Kauf des Startups StreetCred und das angehobene Kursziel von Jefferies hätten den Titel zuletzt beflügelt. Auch charttechnisch sehe es gerade für den Wert richtig gut aus.Nachdem die Snap-Aktie Mitte Dezember ein neues Allzeithoch bei 54,71 Dollar markiert habe, habe sie bis knapp über die Unterstützungslinie bei 47,27 Dollar korrigiert ("Der Aktionär" habe gewarnt). An dieser Marke sei es dann am 6. Januar zu einem kräftigen Rebound gekommen. Der Wert habe von dort aus rund 20 Prozent zugelegt und erreiche heute bei Börsenstart ein neues Rekordhoch bei 57,39 Dollar.Zudem habe der MACD-Indikator ein neues Kaufsignal generiert, da sich gestern dessen Durchschnittslinien gekreuzt hätten. Auch der RSI-Wert im neutralen Bereich gebe der aktuellen Aufwärtsbewegung noch Luft nach oben. Anleger sollten jedoch das Handelsvolumen im Auge behalten. Das abfallende Volumen während steigender Kurs könne auf eine Trendumkehr hindeuten.Seit der "Aktionär"-Empfehlung Ende April sei die Snap-Aktie rund 200 Prozent im Plus. Steigt das Handelsvolumen wieder an, liegt das mittelfristige Kursziel am 261%-Fibonacci-Retracement bei rund 69 Dollar, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Snap-Aktie. (Analyse vom 13.01.2021)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:45,72 EUR -1,11% (13.01.2021, 17:52)