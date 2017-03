NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

21,135 USD -11,09% (07.03.2017, 19:07)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (07.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktie: Ordentlich Luft nach unten! Finger weg! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ab.Die Snap-Aktie sei ganz frisch an der Börse. Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Snap-Aktie zu teuer sei. Beim Umsatz von wahrscheinlich 1 Mrd. USD in diesem Jahr habe Snap eine Bewertung von 27 Mrd. USD. Eine faire Bewertung wäre laut dem Börsenexperten eventuell im Bereich von 20 Mrd. USD liegen, was einem Kurs von etwa 17 Euro entsprechen würde. Es gebe also bei der Snap-Aktie ordentlich Luft nach unten drin. Trotzdem hätten viele Anleger die Snap-Aktie gekauft und nach oben getrieben. Der Aktienexperte erkläre dies damit, dass unheimlich viel Geld im Markt sei, das investiert werden wolle.Alfred Maydorn rät vom Kauf der Snap-Aktie ab, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.03.2017)Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:19,965 EUR -16,97% (07.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:20,022 EUR -11,20% (07.03.2017, 19:22)