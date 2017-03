Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

21,495 EUR +2,95% (09.03.2017, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

21,396 EUR -1,16% (09.03.2017, 10:15)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

22,81 USD +6,39% (08.03.2017, 22:00)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (09.03.2017/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktie: Noch kein Gewinn und stagnierende Nutzerzahlen - AktienanalyseMit einem Platzierungsvolumen von USD 3,4 Mrd. (EUR 3,2 Mrd.) und einer eingehenden Gesamtbewertung von EUR 31,348 Mrd. war der Börsengang von Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) der größte Tech-IPO seit dem Chinesischen Online-Auktionshaus Alibaba, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Statt bei einem Ausgabepreis von USD 17 sei die Aktie ca. 41 Prozent höher mit einen Eröffnungskurs von USD 24 in den Handel gestartet. Insgesamt seien nur 15 Prozent der Firmenanteile (ohne Stimmrecht) begeben worden.Der Messaging-Dienst Snapchat sei seit dem Jahr 2012 verfügbar und vor allem bei jungen Nutzern populär. In den USA würden ca. 60 Prozent der 18- bis 34 Jährigen die App nutzen. Weltweit zähle der Dienst 158 Millionen Nutzer. Aktuell verdiene Snap einen Großteil seiner Einnahmen durch Werbung. Durch die Konstruktion von Snapchat könnten Werbekunden ihre Beiträge direkt in die "Snaps" der vorwiegend jungen Nutzer implementieren.Daneben habe das Unternehmen aus dem kalifornischen Venice den regulären Verkauf seiner Brille "Spectacles" gestartet, mit welcher Nutzer Filmsequenzen mit einer Dauer von ca. 10 Sekunden aufnehmen und diese via der Bluetooth-Funktion an deren Smartphone senden könnten. Die Brillen seien zuvor an spontan aufgestellten mobilen Automaten zu einem Preis von USD 130 vertrieben worden.Die veröffentlichten Kennzahlen des Unternehmens würden von Analysten jedoch kritisch betrachtet. Laut eigenen Angaben habe der Umsatz im vergangenen Jahr USD 404 Mio. (2015: USD 58 Mio.) bei einem Nettoverlust von USD 515 Mio. betragen. Die Reichweite des Dienstes, gemessen in Nutzerzahlen, habe im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent auf 158 Mio. Benutzer gesteigert werden können. Dieses Wachstum habe aber zuletzt im vierten Quartal 2016 mit ca. 3 Mio. Neukunden stagniert.Auch das bisherige Alleinstellungsmerkmal, das selbstständige Löschen der verschickten Bilder, werde zunehmend von anderen Diensten implementiert. So würden die Messaging-Dienste Instagram und Whatsapp, beide zugehörig zum Facebook-Konzern, seit neustem ebenfalls über diese Funktion verfügen.Experten würden die gesteigerten Umsätze kritisch betrachten, da einige Werbepartner den Dienst noch aus ihren bereitgestellten Versuchs-Budgets bezahlen würden. Nach einer erfolglosen Testphase könnten diese wieder geschlossen werden, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 08.03.2017)Börsenplätze Snap-Aktie: