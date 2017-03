NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(03.03.2017/ac/a/n)

Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Shyam Patil von Susquehanna Financial:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rechnet Shyam Patil von Susquehanna Financial im Rahmen einer Ersteinschätzung mit einer neutralen Kursentwicklung bei den Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die Euphorie der Investoren könnte bei den Aktien von Snap Inc. in nächster Zeit zu einer von den Fundamentaldaten losgelösten Bewertung führen. Auf längere Sicht befürchten die Analysten von Susquehanna Financial aber, dass der Aktienkurs kein wesentliches Steigerungspotenzial aufweise.Es wäre keine Überraschung, wenn das das große Interesse an der Snap-Aktie kurzfristig ein Kursniveau bis in den niedrigen 30 USD-Bereich ermöglichen könnte. Das Unternehmen verfüge wohl aber nicht über die Produkte, die bei der Metrik der täglich aktiven Nutzer eine Erholung einläuten könnte. Der erreichbare Markt sei sicherlich sehr groß. Allerdings schätzt Analyst Shyam Patil die Wettbewerbssituation für Snap als prekär ein. Die Lage dürfte sich mit Snapchat-ähnlichen Produkten von Facebook verschlechtern.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Susquehanna Financial die Coverage des Titels mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 22,00 USD.