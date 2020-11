Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol Deutschland: 8S0, NYSE-Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (25.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol Deutschland: 8S0, NYSE-Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Es wäre ein absoluter Hammer. Nach neuesten Gerüchten plane der Software-Riese Salesforce.com ( ISIN US79466L3024 WKN A0B87V ) eine Übernahme des Microsoft -Rivalen Slack. Die Slack-Aktie sei in einer ersten Reaktion rund 30 Prozent nach oben gesprungen. Salesforce.com hingegen sei angesichts des möglichen Milliarden-Deals unter Druck gekommen.Wie das "Wall Street Journal" berichte, würde der Deal Slack mit mehr als 17 Milliarden Dollar bewerten. Noch sei aber keine Einigung erzielt worden, heiße es. Die Gespräche könnten noch scheitern.Slack konkurriere mit seiner Kollaborations- und Projektmanagement-Software vor allem mit Teams von Microsoft. Teams sei für viele potenzielle Kunden als Komponente von Office365 aber einfacher zu integrieren. Diese würden deshalb auf die Microsoft-Lösung setzen. Salesforce.com könnte Slack mit seiner eigenen Kundenbasis nun einen ähnlichen Vorteil bringen - der Deal habe also durchaus Charme.Die Slack-Aktie sei zuletzt leider ausgestoppt worden und stehe derzeit nicht auf der Empfehlungsliste. Die überraschenden Gerüchte um Salesforce.com seien allerdings durchaus spannend. Salesforce.com bleibe auf der Empfehlungsliste.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.com.