NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

28,87 USD -6,30% (22.10.2020, 0:30)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack-Aktie:

8S0



NYSE-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) unter die Lupe.Slack habe seinen Status als Corona-Profiteur offenbar verloren. Morgan Stanley habe am Mittwoch in einem Bericht geschrieben, dass der Anbieter von Projektmanagement-Software nicht länger ein Nutznießer des Homeoffice-Trends zu sein scheine, berichte CNBC. Microsoft und Zoom würden einen "übergroßen Anteil des Covid-Ausgabenrausches" gewinnen, würden Analysten der US-Investmentbank sagen. Und obendrein habe es noch - im Grunde folgerichtig - eine Verkaufempfehlung für Slack gegeben. Die Aktie sei mit einem Minus von mehr als 6% in den Keller gerauscht."Der Aktionär" stehe der Slack-Aktie ebenfalls skeptisch gegenüber. So hätten v.a. die letzten Quartalsergebnisse enttäuscht. Die Salck-Aktie habe derzeit keine Chance, auf der Einkaufsliste des "Aktionärs" zu landen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2020)