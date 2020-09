Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (04.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) unter die Lupe.Bereits seit 2018 würden die Cloud-Anbieter Slack und Atlassian miteinander kooperieren. So habe Atlassian seine die Konferenz- und Chatsysteme Stride und Hipchat im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft an Slack verkauft. Nun werde diese Kooperation noch weiter ausgebaut.Laut Atlassian seien bereits über elf Atlassian-Komponenten in Slack integriert worden - diese kämen mittlerweile auf über 1 Mio. monatlich aktive Nutzer. Am meisten genutzt werde dabei Atlassian Jira - eine der führenden Lösungen im Bereich des Projektmanagements und für die agile Softwareentwicklung und das IT-Service-Management.Aktuell würden monatlich über 42 Mio. Notifikationen von Jira zu Slack geschickt. Im Zentrum dieser Integrationen stehe die Möglichkeit, in Slack umfassende Verknüpfungen zu Atlassian-Produkten herzustellen, unabhängig davon, ob es sich um öffentliche oder private Kanäle handele. Demnächst würden diese Integrationen zu einer Standardfunktion in Slack, auch wenn derjenige, der den Link sehe, noch kein Atlassian-Benutzer sei.Da Atlassian und Slack nicht in unmittelbarer Konkurrenz zueinanderstünden, könnte diese Partnerschaft für beide Seiten von Vorteil sein und für weiteren technologischen Austausch sorgen, der das Produktportfolio beider Unternehmen bereichern werde.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Slack.