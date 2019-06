Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Slack-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

38,62 USD +0,31% (20.06.2019, 22:00)



Tradegate-Aktienkurs Slack-Aktie:

35,405 EUR +1,87% (21.06.2019, 12:50)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (21.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Das Papier des Bürokommunikations-Dienstes habe am Donnerstag einen grandiosen Börsenstart auf das New Yorker Parkett gelegt. Schon beim ersten Kurs sei die Slack-Aktie rund 50% in die Höhe geschossen, habe den Aufschlag während der Sitzung dann weiter ausgebaut. Der Hype um die Slack-Aktie erinnere entfernt an den Börsengang von Beyond Meat. Dabei bestehe zwischen beiden ein ganz erheblicher Unterschied. Während eine Gemeinsamkeit bestehen bleiben dürfte. Anleger jedenfalls sollten umsichtig agieren.Slack habe beim Börsengang den Weg einer Direktplatzierung gewählt, bei der die Aktien ohne Begleitung durch Investmentbanken gelistet würden. 2018 habe bereits der Musikdienst Spotify auf das ungewöhnliche Verfahren gesetzt. Beyond Meat indes, das seit dem IPO in aller Munde sei, habe noch den Weg eines klassischen IPO gewählt, bei dem Investmemtbanken den Ausgabepreis festlegen würden - und sich im Fall von Beyond Meat nach Einschätzung von Experten massiv verschätzt hätten, indem sie den Platzierungspreis zu tief angesetzt hätten und das Unternehmen in Folge zu geringe Einnahmen durch die Ausgabe neuer Aktien erzielt habe.Slack werde täglich von rund 10 Mio. Mitarbeitern verschiedener Firmen benutzt. Mehr als 85.000 Unternehmen seien zahlende Kunden. Laut den Analysten von Atlantic Equities würden sich die Bürokommunikations-Dienste von Slack in den Unternehmen so rasant wie der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp unter den Verbrauchern verbreiten. Die Experten würden die Slack-Aktie insgesamt positiv bei einem Kursziel von 37 USD bewerten.Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK habe sich etwas kritischer geäußert. Seiner Meinung nach sei das größte Problem wahrscheinlich, potenzielle Neukunden von den Vorzügen einer Software-Lösung zu überzeugen, die sowohl E-Maildienste als auch Chat-Anwendungen und den Versand großer Datenpakete in sich vereinigen solle.Skeptischer habe das Alejandro Ortiz, Analyst bei SharesPost, gesehen. Eine Direktplatzierung könne aus verschiedenen Gründen als riskant erachtet werden. So sei die Gefahr höher, dass es substanziell mehr Angebot als Nachfrage nach Slack-Aktien gebe. Diese negativen Aspekte könnten in den ersten Handelstagen zu erhöhten Kursschwankungen führen, so Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)