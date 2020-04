NYSE-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Die Bullen hätten beim aussichtsreichen Unternehmen aus dem Home-Working-Bereich endgültig das Zepter übernommen und die Slack-Aktie auf ein sehr interessantes Ausbruchsniveau gehievt. Nun kämen auch die ersten bullishen Analystenstimmen. Sie hätten Slack zusätzlichen Schub verliehen. Allein gestern hätten die Bullen das Papier um weitere 11% nach oben gehievt. Seit ihrem Korrektur-Tief im März habe die Slack-Aktie um fast zwei Drittel zugelegt. Gelinge nun der Ausbruch über das März-Hoch bei 28,58 USD, wäre der Weg nach oben frei. "Der Aktionär" gehe von einem sehr starken ersten Quartal bei Slack aus und sehe bei der Aktie noch weiteres Aufwärtspotenzial. Risikobewusste Anleger könnten mit einer kleinen Position zuschlagen, sollten aber zur Absicherung einen Stopp bei 21,50 Euro setzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link