Kurzprofil Skyworks Solutions Inc.:



Skyworks Solutions Inc. (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Ticker-Symbol: AWM, NASDAQ-Symbol: SWKS) ist ein amerikanisches Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien. Das Unternehmen stellt Halbleiter für den Einsatz in Hochfrequenz- und Mobilkommunikationssystemen her. Zu den Produkten gehören Leistungsverstärker, Front-End-Module und HF-Produkte für Mobilteile und Geräte für die drahtlose Infrastruktur. (30.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Skyworks Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Skyworks Solutions (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Ticker-Symbol: AWM, NASDAQ-Symbol: SWKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nur minimal habe Skyworks Solutions im zweiten Geschäftsquartal und bei der Prognose die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Zu wenig nach einem Kursgewinn von 30 Prozent, den die Aktie des Halbleiterkonzerns allein im laufenden Jahr eingefahren habe.Der Umsatz von Skyworks Solutions steige im ersten Quartal um 53 Prozent auf 1,17 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,37 Dollar. Die Schätzungen der Analysten hätten bei Umsätzen von 1,19 Milliarden Dollar sowie Gewinnen je Aktie von 2,35 Dollar gelegen und damit leicht übertroffen werden können.Skyworsk Solutions profitiere weiterhin von dem anhaltenden Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. Kein Wunder, denn hier sei der US-Konzern mit seiner Sky5 Plattform, hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie der Übernahme von Avnera gut aufgestellt.Noch beschränke sich das 5G-Wachstum hauptsächlich auf Infrastruktur und Mobilgeräte, wo Skyworks als Lieferant von Branchengrößen wie Apple oder Samsung vertreten sei. Doch auch von künftigen Wachstumschancen wolle der Konzern profitieren und sehe insbesondere bei Autonomen Autos und dem industriellen IoT neue Wachstumsfelder. Diese sollten in Zukunft mithilfe der 2,75 Milliarden schweren Übernahme des "Infrastructure & Automotive"-Geschäfts von Silicon Labs beackert werden.Dass die Aktie von Skyworks nach Zahlen rund acht Prozent falle, dürfte wohl ausschließlich mit der fortgeschrittenen Erwartungshaltung der Anleger zusammenhängen. Der Rücksetzer auf die Unterstützungszone im Bereich von 180 Dollar sollte langfristig orientiere Investoren jedoch nicht abschrecken. Denn Skyworks stehe unverändert vor operativem Wachstum und sei mit einem 21er KGV von 19 und einem 21er KUV von 6,6 gegenüber seinen Chip-Peers durchaus günstig bewertet.Der Rücksetzer ist damit eher als Nachkaufchance zu werten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2021)