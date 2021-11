Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Skechers U.S.A., Inc. (ISIN: US8305661055, WKN: 922814, Ticker-Symbol: SKAA, NYSE-Symbol: SKX) ist Designer und Vermarkter von Lifestyle-Schuhen für Männer, Frauen und Kinder sowie von Performance-Schuhen für Männer und Frauen unter dem Markennamen Skechers Performance. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Inländischer Großhandel, internationaler Großhandel und Direktvertrieb an Verbraucher. (29.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Skechers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Skechers U.S.A. Inc. (ISIN: US8305661055, WKN: 922814, Ticker-Symbol: SKAA, NYSE-Symbol: SKX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Skechers habe jüngst mit Zahlen, die auf den zweiten Blick die Anlegergemeinde hätten zufriedenstellen können, aufgewartet. Nun gebe das amerikanische Schuh-Unternehmen bekannt, dass die Zusammenarbeit mit dem italienischen Brillenhersteller Marcolin fortgesetzt werde. Die Skechers-Aktie könne davon profitieren.Der US-Schuhanbieter Skechers USA und Marcolin hätten ihre Lizenzpartnerschaft bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. Im Rahmen der Vereinbarung werde Marcolin damit auch in den kommenden drei Jahren "den Entwurf, die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Skechers Sonnenbrillen, Korrekturbrillen und Kinderbrillen" übernehmen, habe das Unternehmen am Montag mitgeteilt.Marcolin zähle zu den weltweit führenden Brillenherstellern. Das Portfolio umfasse die Hausmarken Web, Marcolin und Viva sowie Lizenzmarken von namhaften Playern wie Tom Ford, Guess, adidas, Moncler, Max Mara, Ermenegildo Zegna, Timberland und Gant. Über ein eigenes Direktnetz und globale Partner vertreibe Marcolin seine Produkte in mehr als 125 Ländern.Die Aktie, die am Montag leicht zulegen könne, habe in den vergangenen vier Wochen per Saldo eine Nullrunde gedreht. Zuletzt habe das Papier aufgrund der aufgeflammten Corona- beziehungsweise Lockdown-Ängste verloren."Der Aktionär" sei nach wie vor optimistisch für Skechers - vor allem mit Blick auf die Bewertung. Während die Peer-Group ein 2022er KGV von 16 aufweise, werde das US-Unternehmen lediglich mit 15 bewertet.Wer investiert ist, bleibt also dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Skechers-Aktie. Ein Neu-Einstieg sei allerdings vor dem Corona-Hintergrund und den damit einhergehenden Unsicherheiten derzeit nicht indiziert. (Analyse vom 29.11.2021)