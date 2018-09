Xetra-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

70,20 EUR +2,93% (06.09.2018, 11:38)



Tradegate-Aktienkurs Sixt-Vorzugsaktie:

70,30 EUR +2,48% (06.09.2018, 11:47)



ISIN Sixt-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN Sixt-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol Sixt-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (06.09.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sixt VZ: Auf Aufholjagd setzen - AktienanalyseVor ziemlich genau einem Jahr, in ZJ 30.2017, haben wir die Sixt-Aktie (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe genommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Allein seit dem Zwischentief nach der Finanzkrise Anfang 2009 habe sich der Kurs bis zu der Besprechung mehr als verzehnfacht. "Doch ist damit das Ende der Fahnenstange wohl noch nicht erreicht", habe das Fazit gelautet. Und: "Sollten die Geschäfte weiterhin rund laufen, dürfte mit weiteren Prognoseanhebungen zu rechnen sein." Die Rechnung sei voll aufgegangen.Untermauert worden sei der Kursanstieg von imposanten Geschäftszahlen. Im ersten Halbjahr 2018 sei der Umsatz um elf Prozent auf 1,18 Mrd. Euro gestiegen. Der Gewinn vor Steuern habe sich auf 326 Mio. Euro verdreifacht. Ohne die 196 Mio. Euro aus dem DriveNow-Verkauf wäre der Profit immerhin noch um 26 Prozent gestiegen. Eigentlich habe der Halbjahresbericht kaum Neuigkeiten gebracht, denn die Eckdaten seien bereits bekannt gewesen. Dennoch sei es zu starken Kursgewinnen gekommen. Zum einen habe Vorstandschef Erich Sixt für das Gesamtjahr 2018 einen "deutlichen" Umsatz- und Gewinnanstieg in Aussicht gestellt. Zum anderen habe der Manager angedeutet, dass sich der Aufschwung 2019 fortsetzen werde. Das habe die Fantasie der Börsianer beflügelt und den im SDAX notierten Stammaktien zum Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 119,70 Euro verholfen.Die Vorzugsaktien seien nach dem Halbjahresbericht zwar auch etwas angezogen, aber deutlich weniger stark als die Stämme. Im direkten Vergleich seien die Vorzüge aktuell um etwa 36 Prozent günstiger zu haben. Historisch sei der Abstand selten so groß gewesen. Experten würden hinter diesem Phänomen Käufe der Stammaktien durch SDAX-orientierte Indexfonds vermuten. Neueinsteiger sollten sich daher lieber die Vorzüge ansehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2018)Börsenplätze Sixt-Vorzugsaktie: