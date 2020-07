Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (06.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Die US-Expansion bei Sixt mache Fortschritte. Zuletzt seien zehn Flughafenstationen von dem insolventen Unternehmen Advantage Rent a Car übernommen worden. Damit sei der Konzern mittlerweile an nahezu allen wichtigen Verkehrsknotenpunkten des Landes vertreten. Analysten würden die Aktie nach dem Corona-Crash weiter auf der Überholspur sehen.Die USA mit einem riesigen Marktvolumen von über 36 Milliarden Dollar seien derzeit der mit Abstand größte Wachstumsmarkt für den Mobilitätsanbieter. Mit dem erweiterten Stationsnetzwerk in den USA ergänze Sixt sein Angebot für Geschäfts- und Privatkunden und schaffe eine Grundlage für neue Wachstumspotenziale. "Mit dieser sehr pragmatischen Transaktion haben wir einen ganz entscheidenden strategischen Schritt zum Aufbau eines flächendeckenden Netzwerks im größten Autovermietungsmarkt der Welt getätigt", so Vorstandsmitglied Alexander Sixt.Im laufenden zweiten Quartal müssten sich die Investoren aber noch auf neue Rekordtiefststände bei Umsatz und Gewinn einstellen. In der zweiten Jahreshälfte erwarte der Vorstand eine sukzessive Erholung der Nachfrage und gehe ab dem kommenden Jahr von einer Rückkehr zur Normalität aus.Für Rückenwind sorge zum Wochenstart eine weitere positive Analystenstimme. Der Autovermieter "bleibt auf der Überholspur", schreibe Analyst Simon Bentlage in einer aktuellen Studie. Entsprechend traue er den Papieren mit einem Kursziel von 90 noch einiges zu. Wegen des Corona-Lockdowns habe das Geschäft zu Beginn des zweiten Quartals zwar praktisch brachgelegen, so der Experte. Viel wichtiger sei allerdings, dass jetzt die Buchungen zurückkämen und die Münchner die Krise angesichts "paralysierter Konkurrenz" als Chance zur Expansion nutzten. (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.