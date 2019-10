Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (30.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Nach einer erfolgreichen Expansion ins Ausland treibe Sixt seine Mobilitätsoffensive voran. Mit strategischen Partnerschaften im Öffentlichen Personennahverkehr, bei Fernreisen und im Tourismus wolle Europas größter Autovermieter zum globalen Mobilitätsdienstleister aufsteigen. Mitte November stünden die Zahlen für das dritte Quartal auf der Agenda. "Der Aktionär" mit einer aktuellen Einschätzung:Die notwendigen Investitionen würden erst einmal aber Geld kosten. So habe Sixt den Umsatz im zweiten Quartal deutlich gesteigert, das operative Ergebnis sei dagegen leicht gesunken. Der Vorstand sehe sich aber auf Kurs. Konzernchef Erich Sixt habe mit Blick auf die ersten sechs Monate vom "besten Halbjahr in unserer Firmengeschichte" gesprochen. Im Gesamtjahr 2019 werde ein deutliches Umsatzwachstum und ein stabiles Vorsteuerergebnis erwartet.Aktuell würden sich die Blicke der Experten schon auf die am 13. November erwarteten Geschäftszahlen für das dritte Quartal richten. In den vergangenen Jahren hätten sich die Anleger bereits nach jeweils starken dritten Jahresvierteln an Erhöhungen der Jahresziele gewöhnt, erkläre Analyst Benjamin Pfannes-Varrow von der Privatbank Berenberg. Dieses Jahr sehe der Experte aber nur eine kleine Chance, und auch nur im Falle eines sehr starken Sommergeschäfts. Er begründe seine Einschätzung mit den Wachstumsinvestitionen des Konzerns. Bei einem Kursziel von 90 Euro stufe Pfannes-Varrow die Papiere mit "halten" ein.UBS-Analystin Sabrina Reeh rechne trotz aktueller konjunktureller Unsicherheiten dagegen mit einer Aufstockung der Umsatzziele für das laufende Geschäftsjahr - und zwar auf 10 bis 15 Prozent Wachstum. Aktuell rechne der Vorstand noch mit einem Plus von 5 bis 10 Prozent. Sixt dürfte im laufenden Jahr rund vier Mal so stark zulegen wie der Markt für Autovermietungen und langfristig immer noch doppelt so gut abschneiden, so Reeh. Doch die Analystin knüpfe ihre positive Einschätzung an weitere Investitionen in die mit der Mobilitätsplattform verbundenen Dienste. Ihr Kursziel laute 101 Euro.Aus charttechnischer Sicht werde es spannend: Der kurzfristige Abwärtstrend verlaufe derzeit bei 94 Euro, Unterstützung biete der kurzfristige Aufwärtstrend bei 86 Euro. Bei einem Ausbruch nach oben, das vom "Aktionär" favorisierte Szenario, würde ein Kaufsignal mit erstem Ziel bei 100 Euro generiert."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Mit der Zusammenführung der klassischen Autovermietung sowie dem modernen Carsharing- und dem Fahrdienst-Geschäft fahre Sixt einmal mehr als Innovationsführer vorne weg. Diese voranschreitende Digitalisierung und die laufende Internationalisierung würden zwar weitere Investitionen erfordern, auf Sicht allerdings auch für kräftige Wachstumsimpulse sorgen - und die Aktie nachhaltig in dreistellige Kursregionen führen."Der Aktionär" spekuliert in seinem Aktien-Musterdepot und im Real-Depot daher weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Sixt-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)