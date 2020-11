Eine noch stark unterschätzte Transformation ist der Wechsel vom 4G- zum 5G-Netz. Die 5G-Technologie ist nicht evolutionär, sie ist revolutionär - sei es in puncto Geschwindigkeit, Abdeckungsdichte, Bandbreite oder Infrastruktur. Ein Beispiel: Im 4G-Netzwerk beträgt die Latenz - also die Übertragungsgeschwindigkeit - zwischen 30 und 400 Millisekunden. Im 5G-Netzwerk ist es weniger als eine Millisekunde.



Diese Eigenschaft ist insbesondere für die robotergesteuerte Chirurgie, Fertigungsprozesse oder für die Übertragung von Informationen beim autonomen Fahren entscheidend. Die Technologie ist so leistungsfähig, dass wir heute noch nicht einmal abschätzen können, welche Möglichkeiten sich eröffnen, wenn 5G erst einmal flächendeckend eingesetzt wird.



Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Die kurze Wellenlänge von 5G erfordert kleinere, aber dafür dichter installierter Basisstationen statt großer Türme. Und der Hochgeschwindigkeits-Internetzugang muss flächendeckend gegeben sein, damit eine digitalisierte Wirtschaft funktionieren kann.



Was bedeutet das für Anleger? Ist der Markt überbewertet? Die Bewertungen von Technologie-Unternehmen sind in die Höhe geschossen, doch im Gegensatz zur Dotcom-Blase handelt es sich hier um Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen und nicht nur um großartige Ideen. Es sind "echte" Unternehmen, die Umsätze generieren, und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung.



Aus unserer Sicht sollte sich eine Analyse dieser Unternehmen deshalb zuallererst darauf konzentrieren, wie tragfähig ihre Geschäftsmodelle sind, ihr geistiges Eigentum und ihr Wettbewerbsvorteil. Erst darauf aufbauend sollten die aktuellen Preisniveaus bewertet werden. Denn oft erkennt der Markt nicht, wie differenziert die Erfolgsaussichten eines Unternehmens sind. Ein Unternehmen, das heute teuer erscheint, kann uns in ein paar Jahren günstig vorkommen - rückblickend gesehen." (17.11.2020/ac/a/m)







