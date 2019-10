Nach Erachten der Experten seien hierbei zwei Gründe zu nennen. Zum einen seien Aktien im Vergleich zu den Alternativen - also Zinsanlagen und Immobilien - attraktiv bewertet und würden für die Zukunft neben jährlichen Dividenden auch noch weiteres Kurspotenzial versprechen.



Zum anderen werde an der Börse die Zukunft gehandelt. Und hier werde von einer Entspannung dieser unsicheren Lage ausgegangen, verbunden mit positiveren wirtschaftlichen Daten und einer Fahrt aufnehmenden Weltkonjunktur. Die Märkte würden solche Entwicklungen vorwegnehmen - ein Anstieg entlang der Angst.



Auch wenn uns Donald Trump und seine Zölle noch eine Weile begleiten: Er will wiedergewählt werden und benötigt hierzu eine starke Wirtschaft mit festen Aktienmärkten, so die Experten von Robert Beer Investment. Aber auch die chinesische Regierung benötige ein gutes Wirtschaftswachstum und stehe durch die Zölle bereits ordentlich unter Druck. Beide Seiten sollten daher in den kommenden Monaten an einer gesichtswahrenden Einigung interessiert sein.



Europäische Standardwerte seien in den letzten vier Jahren kaum gestiegen und würden aktuell unterhalb des langfristigen Mittels bewertet. Viele Marktteilnehmer stünden unter enormen Renditedruck und seien zudem unterinvestiert und wollten bzw. müssten demnächst kaufen.



Es treffe eine enorme Liquidität auf extrem niedrige Zinsniveaus und fair bewertete Aktienmärkte. Daher würden die Experten insgesamt bei ihrer Einschätzung bleiben und das weitere Jahr 2019 und darüber hinaus besonders für europäische Aktien positiv sehen. Korrekturen und Rücksetzer seien zwar jederzeit möglich, sollten aber bei entsprechend langem Anlagehorizont, immer eine gute Einstiegs- und Nachkaufgelegenheit und vor allem die bessere Alternative zu null Zins sein. (07.10.2019/ac/a/m)







