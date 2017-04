NASDAQ-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:

Kurzprofil Silver Standard Resources Inc.



Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in Vancouver hat. Das Unternehmen besitzt die Pirquitas Mine in Argentinien, eine der größten Silberminen der Welt. Silver Standard Resources betreibt ein aktives Explorationsprogramm. (06.04.2017/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Silver Standard Resources-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Silver Standard Resources Inc. (ISIN: CA82823L1067, WKN: 858840, Ticker Symbol: ZSV, NASDAQ-Ticker-Symbol: SSRI) charttechnisch unter die Lupe.Vor dem Hintergrund der Silberpreis-Analyse biete sich auch ein Blick auf die Aktie von Silver Standard Resources an. Im vergangenen Dezember sei es hier zu einem nahezu idealtypischen Pullback an die Nackenlinie des zuvor ausgeprägten Doppelbodens gekommen. In einem zweiten Schritt sei danach die seit August 2016 ausgeprägte Flagge nach oben aufgelöst worden. Aufgrund der abgeschlossenen und bestätigten Bodenbildung sowie dem nach oben aufgelösten Konsolidierungsmuster besitze der Chartverlauf einen grundsätzlich konstruktiven Charakter. Deshalb sollte das Papier in den nächsten Wochen das bisherige Jahreshoch bei 12,25 USD ins Visier nehmen, das bestens mit dem Hoch aus dem Jahr 2014 bei 12,21 USD harmoniere. Gelinge auch der Sprung über diese Hürden, wäre perspektivisch der Grundstein für einen Anlauf auf das Jahreshoch 2016 bei 15,84 USD gelegt.Auf der Indikatorenseite habe der MACD zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt, um anschließend sofort wieder nach oben abzudrehen, womit ein sog. "bearish failure" entstehe. Als Absicherung biete sich das jüngste "swing low" bei 9,71 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Chartanalyse. (Analyse vom 06.04.2017)Tradegate-Aktienkurs Silver Standard Resources-Aktie:10,444 Euro -0,69% (06.04.2017, 09:55)