Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

134,45 EUR -0,11% (27.10.2021, 11:44)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

134,55 EUR 0,00% (27.10.2021, 11:42)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für hochspezialisierte Wafer aus Reinstsilizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. International aufgestellt und ausgerichtet, bedient man die qualitätsorientierte Halbleiterindustrie weltweit und ist Partner vieler führender Chiphersteller. Zu seinem globalen Netzwerk hochmoderner Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA zählen auch die derzeit modernsten und fortschrittlichsten Produktionsanlagen für 200 und 300 mm Wafer in Singapur. Die Siltronic AG ist seit 2015 börsennotiert. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet.(27.10.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF).Das Münchner Unternehmen habe dank der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach Wafern das Wachstum in Q3 beschleunigen, sehr gute Umsatz- und Ergebnisgrößen für die ersten neun Monate ausweisen und den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 mit etwas optimistischerem Unterton als in der bisherigen Guidance präzisieren können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nachdem sich GlobalWafers im Frühjahr durch ein Übernahmeangebot zu 145 Euro je Aktie den Zugriff auf mehr als 70% des Grundkapitals von Siltronic gesichert habe, drohe nun die angestrebte Übernahme durch das Unternehmen aus Taiwan zu scheitern, weil sich die Gespräche über noch ausstehende regulatorische Freigaben hinziehen würden.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Halteempfehlung für die Siltronic-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 145 Euro fest. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siltronic AG": Keine vorhanden.