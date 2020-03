XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

68,82 EUR +8,11% (10.03.2020, 12:24)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

68,80 EUR +10,97% (10.03.2020, 12:39)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (10.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Der deutsche Hersteller von Wafern habe am Montag die endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht. Diese, eine deutlich gesenkte Dividende und ein vorsichtiger Ausblick auf 2020 hätten die Siltronic-Aktie zum Wochenstart kräftig unter Druck gebracht. Mit einem Minus von fast 16% sei sie der größte Verlierer im MDAX des Tages.Die Siltronic-Aktie mit dem heutigen Kurssprung zumindest das Oktobertief 2019 zurückerobern können. Für eine Entwarnung sei es allerdings noch zu früh. Anleger sollten deswegen weiterhin an der Seitenlinie bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siltronic-Aktie: