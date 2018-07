Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (30.07.2018/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Nach leichten Anlaufschwierigkeiten habe der Depotneuling Siltronic mächtig Rückenwind bekommen. Seit der Aufnahme Anfang Juli habe das Papier bereits um über ein Viertel zugelegt. Grund dafür sei das weiter boomende Geschäft des Waferherstellers, das auch die großen US- Shortseller, die sich jüngst gegen die Aktie positioniert hätten, kalt erwischt haben dürfte. Habe der Markt schon hohe Erwartungen an die Zahlen zum zweiten Quartal, so hätten die Münchener diese noch einmal getoppt. Getrieben vor allem von weiteren Preissteigerungen habe der Umsatz um 27,6% auf 361,3 Mio. Euro und das EBIT sogar um über 180% auf 124,1 Mio. Euro zugelegt. Für das Gesamtjahr habe das Management daraufhin seine Prognose erhöht, die nun einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und ein EBIT um 450 Mio. Euro vorsehe.Mit einem KGV von unter 13 bleibt die Siltronic-Aktie attraktiv, die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" erhöhen das Kursziel auf 180,00 Euro. (Ausgabe 29 vom 28.07.2018)Börsenplätze Siltronic-Aktie: