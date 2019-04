Die Konzernleitung habe bereits am 10. April 2019 die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 gesenkt. Der Umsatz könnte im Vergleich zum Vorjahr um 5 bis 10 Prozent sinken. Man gehe von einer EBITDA-Marge von 33 bis 37 Prozent aus. Das EBIT und auch das Ergebnis je Aktie werde deutlich unterhalb des Vorjahreswertes erwartet. Die laufenden Kostensparprogramme würden zur Reduzierung der Belastungen beitragen. Auch mit einem verminderten Einsatz von Zeitarbeitnehmern werde der konjunkturellen Abkühlung, so gut es gehe, entgegengewirkt.



Der Konzern publiziert am 3. Mai 2019 den Quartalsbericht für das erste Quartal 2019 und am 7. Mai findet die Hauptversammlung statt, so die Experten von LYNX Broker. (Analyse vom 26.04.2019)



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter.



Die Aktie der Siltronic AG ist seit dem 11. Juni 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Prime Standard stellt das Handelssegment mit den europaweit höchsten Transparenzanforderungen dar und ist unabdingbar gerade in der Positionierung gegenüber internationalen Investoren. Auch die Aufnahme in die Auswahlindices ist an die Prime-Standard-Zulassung gebunden. Seit Oktober 2015 ist die Siltronic-Aktie im TecDAX und seit September 2018 auch im MDAX gelistet. (29.04.2019/ac/a/t)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYNX Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) unter die Lupe.Das Unternehmen Siltronic AG sei nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller für Wafer aus reinstem Silizium und produziere in Asien, Europa und den USA. Siltronic sei ein Partner vieler führender Chipproduzenten. In der heutigen Welt der Mikro- und Nanoelektronik würden Siliziumwafer als Grundbaustein gelten. Sie seien die Basis für Halbleiterchips im Bereich der Computer, Smartphone- und Navigationssystemanwendungen. Derzeit sei die Smartphone-Industrie der größte Verbraucher von Silizium, danach folge die Computerindustrie mit Desktops, Notebooks, Tablets und Servern. Künftig könnten aber vor allem die Bereiche Big Data mit Servern und Cloud Computing, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, Fahrerassistenzsysteme, Infotainment, Unterhaltungselektronik und Elektromobilität ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Als Grundregel gemäß den Ausführungen von Siltronic gelte: Ohne Wafer keine Halbleiter und ohne Halbleiter kein Computer, kein Smartphone, kein Elektrogerät, kein Navi, kein Bahn- und Flugverkehr.Siltronic sei bereits 1968 als Wacker Chemitronic gegründet worden und habe demnach 2018 schon das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Heute halte der Konzern 1.170 Patente und Patentanmeldungen in rund 331 Patentfamilien. Das Unternehmen werde von CEO Christoph von Plotho geleitet und habe seinen Sitz in München.Ein Wafer sei eine circa ein Millimeter dünne Siliziumscheibe, die eine extrem ebene Oberfläche aufweise. Siltronic produziere diese Wafer von 125 bis 300 mm Durchmesser in verschiedenen Dicken für seine Kunden. Dabei würden polierte Wafer, epitaxierte Wafer und weitere Spezialprodukte, wie Ultimate Silcon und Hiref angeboten.Die Aktie von Siltronic habe das Handelssymbol WAF, werde an der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Prime Standard geführt. Die Aktie sei seit dem Oktober 2015 Mitglied im TecDAX und seit dem September 2018 auch in den MDAX mit einbezogen. Der Börsengang sei am 11. Juni 2015 zu einem Emissionspreis von 30,00 EUR erfolgt. Insgesamt sei das Grundkapital von 120 Mio. EUR in 30 Mio. Stückaktien eingeteilt. Der größte institutionelle Aktionär sei mit 30,83 Prozent die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH. Auf den weiteren Plätzen würden mit 3,62 Prozent die Norges Bank, mit 3,24 Prozent BlackRock und mit 2,99 Prozent DWS Investment folgen. Auf Jahressicht habe die Aktie rund 32 Prozent an Wert verloren, während zum Beispiel der TecDAX im Vergleichszeitraum um rund 11 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 2,70 Mrd. EUR. Die Aktien hätten via Xetra in den letzten 52 Wochen 154,00 EUR im Hoch und 64,78 EUR im Tief gekostet.Auf Sicht von drei Jahren habe die Aktie um 428 Prozent zulegen können. Seit dem Emissionspreis von 30,00 EUR habe sich die Aktie im Wert verdreifacht, doch wer in die Schwäche nach dem Börsengang hineininvestiert habe, habe sogar Wertpapiere beinahe bei rund 12,00 Euro erwerben können. Die Aktie habe sich in den Folgejahren somit zeitweise sogar zum Tenbagger entwickelt.Bei der Siltronic AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,457 Mrd. EUR erzielt. Im direkten Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatz von 1,177 Mrd. EUR sei somit eine enorme Steigerung abzulesen. Das Betriebsergebnis sei mit 497,7 Mio. EUR und das Ergebnis vor Ertragssteuern mit 488,4 Mio. EUR angegeben worden. Der Jahresüberschuss sei mit 400,6 Mio. EUR testiert worden, davon seien 373,2 Mio. EUR auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallen. Das Ergebnis je Aktie habe bei 12,44 EUR gelegen. Je Anteilsschein habe die Dividende 5,00 EUR betragen. Insgesamt liege die Ausschüttungssumme somit bei 150,0 Mio. EUR.Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 257,5 Mio. EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 915,7 Mio. EUR gelegen, die Eigenkapitalquote bei 50,4 Prozent, das gezeichnete Kapital habe bei 120,0 Mio. EUR gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 902,5 Mio. EUR angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 1,818 Mrd. EUR betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 3.914 Mitarbeiter beschäftigt.Für das Geschäftsjahr 2019 seien mit dem Stand des 17. April 2019 acht Schätzungen verfügbar. Gemäß dieser Konsensschätzungen könnte der Umsatz 2019 bei 1,352 Mrd. EUR eintreffen. Das EBITDA werde mit 479,3 Mio. EUR und das Konzernergebnis mit 284,4 Mio. EUR prognostiziert. Die Dividende könnte bei 4,00 EUR liegen. Im Vergleich zur Vorjahresdividende von 5,00 EUR müssten die Aktionäre somit etwas zurückstecken.