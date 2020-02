XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

96,58 EUR +1,77% (05.02.2020, 13:24)



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

96,50 EUR +1,58% (05.02.2020, 13:31)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

WAF



Kurzprofil Siltronic AG:



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro-und Nanoelektronikund bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (05.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Siltronic-Aktienanalyse von Analysten Gustav Froberg und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF), erhöhen aber das Kursziel von 70 auf 71 Euro.Die Bewertung der Siltronic-Aktie nähere sich dem Niveau während der Halbleiter-Euphorie im Jahre 2018, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Bis sich das Ergebnis des deutschen Waferherstellers in einem sich abschwächenden Preisumfeld erhole, werde es jedoch viel länger dauern als aktuell vom Markt angenommen. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen leicht erhöht.Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Siltronic-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 71 Euro angehoben. (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze Siltronic-Aktie: