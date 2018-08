XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

Kurzprofil Siltronic AG:



Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt knapp 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Mitglied im TecDAX. (09.08.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siltronic: Abwärtstrend verlassen - AktienanalyseSchon in den Wochen vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen war die Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) von rund 113 Euro auf etwa 150 Euro gestiegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Daher habe sich die positive Kursreaktion in Grenzen gehalten, als der Halbleiterzulieferer den glänzenden Bericht veröffentlicht habe. Der Umsatz habe im zweiten Kalenderviertel im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel und gegenüber dem Vorquartal um mehr als zehn Prozent auf 361,3 Mio. Euro zugelegt.Siltronic habe dank der ungebrochen hohen Nachfrage die Verkaufspreise weiter erhöhen können. Das habe sich beim Gewinn bemerkbar gemacht: Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich im Jahresvergleich auf 146 Mio. Euro verdoppelt. Unter dem Strich hätten die Münchener 98 Mio. Euro nach gut 35 Mio. vor einem Jahr und 82 Mio. Euro im ersten Quartal davor verdient. Auch für den Rest des Jahres rechne das Management mit einem positiven Trend. "Da wir eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Wafern sehen, heben wir unsere Prognose leicht an", habe CEO Christoph von Plotho gesagt. Siltronic erwarte für 2018 nun einen Umsatz von knapp 1,4 Mrd. Euro und eine EBITDA-Marge von circa 40 Prozent. Bisher habe der Konzern Erlöse von deutlich über 1,3 Mrd. Euro sowie eine EBITDA-Marge nahe 40 Prozent angepeilt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siltronic-Aktie: