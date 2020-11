Kursziel

Siltronic-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 85,00 Halten NORD/LB Thorsten Strauß 17.11.2020 85,00 Hold Berenberg Bank Gustav Froberg 02.11.2020 100,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 30.10.2020 85,00 Neutral UBS AG Francois-Xavier Bouvignies 30.10.2020 110,00 Buy Jefferies & Company Constantin Hesse 30.10.2020

Börsenplätze Siltronic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

92,60 EUR +0,06% (18.11.2020, 15:51)



XETRA-Aktienkurs Siltronic-Aktie:

92,84 EUR -0,28% (18.11.2020, 15:48)



ISIN Siltronic-Aktie:

DE000WAF3001



WKN Siltronic-Aktie:

WAF300



Ticker-Symbol Deutschland Siltronic-Aktie:

WAF



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siltronic-Aktie:

SSLLF



Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol Deutschland: WAF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SSLLF) ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z.B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet. (18.11.2020/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Waferherstellers Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol Deutschland: WAF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SSLLF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 85,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siltronic-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siltronic AG hat am 29. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2020 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Oktober hätten ein ungünstiger Produktmix und der starke Euro den Chipzulieferer Siltronic im 3. Quartal etwas belastet. Der Umsatz sei im Vergleich zum zweiten Vorquartal um 7,4 Prozent auf 299,2 Millionen Euro gefallen. Allein die Euro-Stärke habe zu einem Rückgang von rund 16 Millionen geführt. Vom Umsatz seien als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 26,8 Prozent hängen geblieben und damit weniger als im Vorquartal. Absolut habe das einen Rückgang des operativen Ergebnisses um gut ein Fünftel auf 80,1 Millionen Euro bedeutet. Umsatz und EBITDA hätten damit auf dem Niveau beziehungsweise knapp über den von durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen. Den Jahresausblick habe das Unternehmen bestätigt und erwarte damit weiter einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siltronic-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Jefferies: Das Analysehaus hat das Kursziel für den Titel anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Bei dem Chipzulieferer dürfte eine Volumenerholung den Weg für die nächste Runde von Preiserhörungen ebnen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am 30. Oktober vorliegenden Studie. Hesse habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2021 bis 2023 erhöht.Dagegen hat u.a. die NORD/LB das niedrigste Kursziel für Siltronic genannt: 85 Euro. Die Einstufung wurde auf "halten" belassen. Bei dem Chipzulieferer habe es Licht und Schatten gegeben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am 17. November vorliegenden Studie. So habe sich der Absatz an Waferfläche besser als erwartet entwickelt, wobei sich der anhaltende, durch die Corona-Pandemie beschleunigte Trend zur Digitalisierung und die ersten Erholungsanzeichen der Automobilindustrie als vorteilhaft erwiesen hätten. Andererseits seien von den Corona-bedingten Verschiebungen des Produktmix und negativen Währungseffekten spürbare Belastungen ausgegangen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siltronic-Aktie auf einen Blick: