Dass die Reaktion des Marktes auf die FED-Sitzung seltsam anmute, habe "Der Aktionär" bereits heute Vormittag dargelegt. Die FED weiche aktuell nicht von ihrer ultralockeren Geldpolitik ab, stelle aber für 2023 zwei Zinsanhebung in Aussicht. Abgesehen davon, dass 2023 in weiter Ferne liege, wären auch zwei Zinsanhebungen alles andere als ein Beinbruch. Dennoch habe es dennoch einen Abverkauf bei Gold und Silber gegeben, der sich auch heute noch fortsetze.



Insbesondere Silber dürfte aber nicht nur von der Investmentnachfrage profitieren, sondern erfreue sich auch einer zunehmenden Nachfrage im Zuge der Erholung der Weltwirtschaft seitens der Industrie. Doch der Markt blende dies aktuell genauso aus wie die Tatsache, dass sich Silber in einem inflationären Umfeld in der Regel sehr gut entwickle. Und mit einer Inflationsrate, die in den USA im Monat Mai auf fünf Prozent nach oben geschossen sei, finde Silber im Grunde ein fantastisches Umfeld vor.



Doch die Charttechnik habe hier gnadenlos zugeschlagen. Der Ausbruchsversuch über die Marke von 28 Dollar sei schiefgegangen. Und die nächste Fahrt sei rückwärtsgegangen. Dass die fundamentale Begründung mit den potenziellen Zinsanhebungen 2023 mehr als nur konstruiert klinge, störe anscheinend niemanden. Doch der Markt werde die idealen fundamentalen Voraussetzungen nach Ansicht des "Aktionär" nicht lange ignorieren und der Silberpreis sollte eher früher denn später wieder in den Vorwärtsgang schalten. Mutige Anleger nutzen den Rücksetzer, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (17.06.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle kamen am gestrigen Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank unter Druck, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Anfangs habe sich der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) noch gut gehalten, habe sogar Anstalten gemacht, zurück ins Plus zu drehen. Doch am Ende sei der Druck, der über den Terminmarkt gekommen sei, zu groß gewesen. Der Silberpreis sei unter die 27 Dollar-Marke gerutscht und notiere aktuell im Bereich von 26,30 Dollar.