Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen stabilisieren, nachdem unterhalb der 17,30 USD ein Boden ausgebildet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem sich der Anstieg über die 18,22 USD zunächst als Fehlausbruch dargestellt habe, sei dieses Niveau am Montag wieder erreicht worden.



Wenn es Silber gelinge, sich klar über die 18,22 USD nach oben zu bewegen, werde der Weg in Richtung 19,65 USD wieder relativ frei. Es müsse aber einkalkuliert werden, dass ausgehend von 18,22 USD nach der Erholung der Vortage noch eine zweite Korrekturwelle folge. Spielraum wäre dabei bis in den Bereich der 17,30 USD gegeben. Hier dürften die Bullen klar im Vorteil sein. (28.01.2020/ac/a/m)

