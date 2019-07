Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends im Tageschart Anfang Juni konnte Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) in einer dreiteiligen Erholungswelle bis an die 15,50-USD-Marke steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Kaufwelle sei in den vergangenen Wochen wieder zum Teil korrigiert worden - das Edelmetall sei an das 50%-Retracement der vorherigen Kaufwelle bei 14,93 USD zurückgefallen, bevor eine Stabilisierung eingesetzt habe.



So lange das jüngste Bewegungstief bei 14,93 USD nun nicht wieder per Tagesschluss unterboten werde, hätten die Bullen vorerst weiter die Chance für eine Ausdehnung der Juni-Erholung in den Bereich 15,70 bis 16,00 USD. Dafür müssten die Käufer aber hier nun zeitnah Farbe bekennen und den Bereich um 15,20 USD zurückerobern. Unterhalb von 14,90/93 USD werde hingegen eine komplette Korrektur der jüngsten Aufwärtswelle und eine Bewegung zurück in den Bereich um 14,50 USD wahrscheinlich. Die kommenden Handelstage würden hier wahrscheinlich bereits vorentscheidend. (09.07.2019/ac/a/m)

