Paris (www.aktiencheck.de) - Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Anstieg über die obere Trendbegrenzung habe sich jedoch in der Vorwoche als Bullenfalle dargestellt, was einen deutlichen Rückfall nach sich gezogen habe.



Mit dem dynamischen Trendbruch des mehrwöchigen Aufwärtstrends sowie dem Rutsch unter die 25,65 USD bestehe die Gefahr, die Korrektur nochmals deutlich auszudehnen. Spielraum dafür wäre zunächst bis zum gebrochenen Abwärtstrend bei 23,90 USD, darunter bis 21,55 USD gegeben. Zunächst biete sich aber die Chance einer leichten Gegenbewegung. (12.01.2021/ac/a/m)

